Мнение: Третье место в мире по нефтехимии, 94% незаконного алкоголя и экономия на воде

18.06.2020, 17:55, Разное

1. Россия занимает третье место в мире по объёмам нефтепереработки и нефтехимии, причём практически вся эта грандиозная и успешная отрасль была создана, по сути, в последние пару десятилетий, уже в путинскую эпоху:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/gigantskaia-otrasl-sozdana-s-nulia-42-ogromnyh-zavoda-postroeny-v-rossii-teper-my-treti-v-mire-5ee76db2b0abff2489fdc02d

Конечно, нефтехимическая отрасль была в России и раньше, но за 18 лет она была отстроена полностью заново. С нуля. На месте пустырей и старых, давно устаревших заводов.

России от СССР достались 26 морально и физически стареющих нефтеперерабатывающих завода. Из них 8 было пущено в эксплуатацию до Великой Отечественной, 5 – построены до 1950 г., 9 – до 1960 г.

Единственным относительно новым нефтеперерабатывающим предприятием на территории РСФСР был Ачинский НПЗ, введенный в эксплуатацию в 1982 г.

По большому счёту, на 2000 год нефтеперерабатывающая отрасль была на грани полной остановки. Все НПЗ были не только морально устаревшими, но и физически изношенными, и требовали не реконструкции, а сноса. Собственно, именно это и произошло в последние 20 лет. Но заводы не просто снесли, на их месте были построены суперсовременные гиганты!

Если просто вдуматься в эти масштабы, в гигантские инвестиции, то просто дух захватывает! Для взгляда непосвящённых – это все сырьё. Но в реальности, если бы вы побывали на любом нефтехимическом производстве, то поняли бы что это сложнейшие технологии, включающие в себя десятки операций.

Нефтехимическая отрасль всегда была основой любой промышленности, гордостью любой, самой высокоразвитой страны. И сегодня Россия третья в мире страна по производству нефтехимической продукции. Мало того, буквально недавно Россия была нетто импортёром многих полимеров, например полиэтилена. Сегодня мы не только покрываем все внутренние потребности, но и экспортируем этот продукт.

От СССР нам досталась отрасль, в которой, например, выход бензина был порядка 70%, остальное это мазут – отходы нефтехимического производства. Мазут жгли в котельных и на электростанциях, убивая природу, его экспортировали в больших объемах. Боле 30% добываемой нефти – мазут, отходы. Вы можете себе это представить?

Сегодня Россия мазут не экспортирует и почти не производит. Выпуск мазута в 2019 году составил 47,3 млн тонн – это минимальный показатель более чем за 50 лет.

Его место в экспорте продуктов нефтепереработки заняли готовые продукты, например ДТ, бензин, полимеры. Потому что глобальная перестройка отрасли позволила добиться на многих НПЗ близкого к 100% показателя переработки нефти. В среднем глубина переработки нефти в 2019 г. составила 82,7%, (среднеевропейский уровень), тогда как в 1999 году она была 67,4%.

Объем переработки нефти в 2019 г. составил 290 млн. т. – 3-е место в мире: после США (примерно 800 млн т в 2019 г.) и Китая (более 650 млн т), но впереди Индии (250 млн т). То есть сегодня порядка 60% добываемой в стране нефти мы перерабатываем внутри страны.

С более-менее полным списком отраслей, в которых Россия является одним из мировых лидеров, вы можете ознакомиться здесь:

https://ruxpert.ru/Сферы_лидерства_России

2. К вопросу о том, почему многие в России полностью отказались от спиртного:

https://lenta.ru/news/2020/06/15/pal/

Проверка Росстата показала, что в первом квартале почти весь алкоголь в России производился и продавался незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Из 186 тысяч декалитров этилового спирта, который проверили специалисты организации, у 93,8 процента найдены те или иные нарушения. То же самое касается 87,6 процента алкогольной продукции, проверки которой затронули 580,7 тысячи декалитров.

В общей сложности выявлены 24 798 нарушений, из них в розничной торговле — 18 303 случая, а в оптовой — 928. Производители этилового спирта и алкогольной продукции получили 349 замечаний. Большая часть проблем связана с нарушением правил торговли алкогольной продукцией и отсутствием лицензий — 14 157 и 2760 случаев соответственно.

Справедливости ради добавлю, что нарушения бывают разные. Не там поставленная закорючка на одной из тысячи бессмысленных бумаг за день — это тоже нарушение.

3. Промежуточные итоги самоизоляции. Несмотря на длительное пребывание дома, россияне сумели сэкономить на коммунальных услугах:

https://lenta.ru/news/2020/06/03/zhkh/

Расходы россиян на услуги ЖКХ за апрель 2020 года снизились в годовом выражении на 14 процентов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков банка «ФК Открытие», на которые ссылается РИА Новости.

Значительнее всего жители страны сократили затраты на горячую воду — ее потребление упало на 34 процента. На 14 процентов снизился средний чек за квартплату. При этом на 10 процентов выросли расходы на газ, на один процент увеличились траты на электроэнергию.

По мнению экспертов, такое понижение связано с экономией россиян. Кроме того, многие установили счетчики, которые более точно фиксируют все расходы. А вот рост трат на газ и электричество объясняется подорожанием тарифов.

Подозреваю, многие из нас порядком оскотинели: начали реже мыться, больше спать, чаще набегать на холодильник.