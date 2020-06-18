В Ставрополье нашли тело младенца с ножевыми ранениями

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18.06.2020, 17:53, Новости дня

В Предгорном районе разыскивают женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщили в четверг в СУ СК по Ставропольскому краю.

«По данному факту следственный отдел по Предгорному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления по факту убийства матерью новорожденного ребенка», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 16 июня этого года у берега реки Подкумок станицы Ессентукской Предгорного района прохожий обнаружил тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями.

Ранее в Камчатском крае один из четырехмесячных детей-двойняшек, которых родители, злоупотребляющие алкоголем, оставили на четыре дня без присмотра, умер в больнице.



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