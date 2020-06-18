В Сенат США внесен законопроект о запрете вывода войск из Европы

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18.06.2020, 17:53, Новости дня

В Cенат США внесен проект закона о запрете вывода американских войск из Европы, проект представил демократ Роберт Менендес.

Проект закона предлагает ввести запрет на выделение средств на вывод американских войск из Европы в целом и из Германии в частности, передает РИА «Новости».

Такое решение обосновывается тем, что США помогает европейским союзникам противостоять России, КНДР и Ирану.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.



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