У Винницкого митрополита ПЦУ обнаружили коронавирус

18.06.2020, 17:53, Новости дня

У митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), который принадлежит к так называемой Православной церкви Украины, обнаружили коронавирус, сообщила в четверг пресс-служба епархии.

«Винницко-Барская епархия Православной церкви Украины сообщает, что во время планового лечения хронической болезни был обнаружен положительный результат на COVID-19 у митрополита Винницкого и Барского Симеона. Сейчас владыка проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей в больнице», – передает сообщение епархии РИА «Новости».

Все контактные лица сдали тесты на коронавирус, а в помещениях храма провели дезинфекцию.

Митрополит Симеон – один из двух архиереев канонической Украинской православной церкви, которые в 2018 году пришли на объединительный собор православных церквей Украины.

Ранее коронавирус обнаружили у жены президента Украины Владимира Зеленского. Сама Елена Зеленская назвала результаты теста «неожиданными», учитывая, что она и ее семья «продолжают следовать правилам – маски, перчатки, минимум контактов».

Состояние жены украинского президента стабильное, она продолжает лечение в больнице, сам Зеленский и дети здоровы, сообщила пресс-служба офиса главы государства.