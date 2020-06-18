 

Эксперт: Заявления о нелегитимности всероссийского голосования сделаны организацией-иноагентом

18.06.2020, 17:48, Новости дня

«Это организация – иностранный агент, она абсолютно непрозрачно работает, допускает многочисленные нарушения. И год за годом пытается дискредитировать любые российские выборы», – сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала оценку, данную движением «Голос» голосованию по поправкам к Конституции.

«При подготовке голосования по поправкам в Конституцию принимаются серьезнейшие меры безопасности, чтобы не подвергать угрозе здоровье избирателей на участках. Причем, эти меры никак не влияют на легитимность голосования. Организация «Голос» просто не знает, к чему бы придраться и поэтому делает столь странные заявления», – сообщила сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

«Это организация – иностранный агент, она абсолютно непрозрачно работает, допускает многочисленные нарушения. И год за годом пытается дискредитировать любые российские выборы везде, куда дотягивается ее рука. И это высказывание «Голоса» на тему голосования по поправкам – продолжение его обычной стратегии», – посетовала политолог.  

Как сообщило в четверг радио «Эхо Москвы», «Голос» выпустил доклад, в котором утверждается, что голосование по поправкам к Конституции «утратило легитимность», поскольку кампания проводится в условиях распространения коронавируса и это якобы ограничивает базовые права граждан.

«Голос», напомним, позиционирует себя как «движение по защите прав избирателей». При этом еще в 2016 году решением суда ее предшественница – ассоциация «Голос» была ликвидирована за грубое нарушение закона об НКО. Суд установил, что один из учредителей «Голоса» – иностранный гражданин, а при регистрации ассоциации он внес средства в уставный капитал. Ассоциация «Голос» одной из первых попала под действие закона об НКО – «иностранных агентах». После запрета «Голос» существует в «серой зоне» в формате незарегистрированного движения.

Ранее доктор педагогических наук, член совета ассоциации «Гражданский контроль» Михаил Полянский заявил газете ВЗГЛЯД, что потенциал, который был у движения «Голос», утерян, поэтому история организации в ближайшее время бесславно закончится.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам 1 июля. Этот день будет выходным. При этом, голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.   

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала про 10 главных мифов о голосовании по обновлению Основного закона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / В Израиле снова не смогли договориться о создании правительства. Кнессет могут распустить четвертый раз за год

06.06 / Аваков должен закончить дело Шеремета – Зеленский

27.04 / Посольство Италии в РФ: о закрытии границ до конца года речи не идет

19.04 / В Нигерии от коронавируса умер глава администрации президента

04.05 / В Узбекистан возвращается День Победы

11.06 / Племянница Марин Ле Пен отказалась извиняться за белый цвет кожи

27.04 / ФСО поручили следить за реализацией мер господдержки в регионах

28.04 / Мурашко: дефицита коечной сети в России нет

26.04 / Аласания заявил, что счета НОТУ “точно не разблокировали”. В Кабмине говорили другое

05.06 / Из больниц Ровенской области за время эпидемии коронавируса уволилось более 320 медиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска