Telegram удалили из реестра запрещенных сайтов

18.06.2020, 17:48, Новости дня

Роскомнадзор удалил из реестра запрещенной информации официальный сайт Telegram.

В реестре запрещенной информации по запросу «telegram.org» поисковик не находит соответствий. При этом страница сайта открывается без каких-либо затруднений.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что прекращение блокировки Telegram – это шаг в правильном направлении.

Напомним, в четверг Роскомнадзор объявил о снятии ограничений на доступ к мессенджеру Telegram.

В Кремле аргументацию по разблокировке мессенджера назвали исчерпывающей.