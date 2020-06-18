 

Польский политолог – «Газпром» по-прежнему пользуется поддержкой в Европе — и даже в Польше

18.06.2020, 17:47, Новости дня

«Газпром» пользуется мощной поддержкой в польском энергетическом и нефтяном секторах, уверен польский политолог Ежи Таргальский. В интервью Polskie Radio он упрекает не только Германию, но и Польшу в пророссийском лоббировании, отмечая при этом, что эти действия хоть и вредны, тем не менее вполне легальны.


Reuters

«Самым большим лоббистом российских интересов выступает Германия, а что касается экономических секторов, так это энергетический сектор, который больше всего заинтересован в сотрудничестве с Россией. «Газпром» на будущее создаёт здесь себе сеть влияния и собственное лобби. Это вполне легальные действия»,— говорит в беседе с Polskie Radio польский политолог Ежи Таргальский. 

По его мнению, проблема состоит в том, что «Газпром» пользуется поддержкой в польском энергетическом и нефтяном секторах. Имеется также мощнейшее лобби, выступающее против инвестиций в дешёвую электрическую энергию. «Это лишь сделает нас от РФ ещё больше зависимыми», — с сожалением констатировал политолог. 

Гость Polskie Radio также прокомментировал нынешнюю ситуацию в США: «стратегия, избранная Дональдом Трампом, наглядно показывает населению, что избрание демократов равнозначно хаосу и уличным грабежам, потому что это всё происходит там, где они правят. Они хотят привести к обострению конфликта, чтобы нанести удар по Трампу, но это может ударить рикошетом и по ним. Нормальные люди не хотят, чтобы на них нападали, поэтому они проголосуют за нынешнего президента».  



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