NYT – «саморазрушительное поведение» Трампа заставляет усомниться в его желании оставаться президентом

18.06.2020, 17:47, Новости дня

Дональд Трамп тяжёло воспринимает навалившиеся на него кризисы, демонстрирует раздражение и нервозность и ведёт себя так, будто его загнали в угол, рассказали представители окружения президента газете The New York Times. Несмотря на увещевания советников, лидер не хочет контролировать своё импульсивное поведение, что у многих вызывает сомнения в его желании оставаться у власти на второй срок.



Reuters

В ходе одной из последних встреч со своими политическими советниками президент США Дональд Трамп демонстрировал нервозность и нетерпимость — лидеру говорили о том, как его провокационное поведение в соцсетях всё больше грозит поражением на ноябрьских выборах, пишет The New York Times.

Как напоминает издание, всего за несколько дней до этого глава Белого дома написал у себя в Twitter: «Когда начинается мародёрство, в ответ начинается стрельба». И, судя по источникам газеты, изменить мнение президента на встрече у советников не очень-то получилось. «Я должен оставаться собой», — отвечал Трамп на увещевания и уже через несколько часов запостил отрывок из письма от его бывшего адвоката, который назвал протестующих «террористами».

По словам людей из близкого окружения лидера, на фоне множащихся кризисов и не слишком популярных у народа ответных мер властей Трамп с трудом может контролировать свою нервозность. Угрожая подавлять протесты с помощью военных или разгоняя мирный митинг ради фотосессии рядом с церковью, президент раз за разом вредит сам себе и, такое впечатление, что не может или не хочет сдерживать эти порывы.

Как объясняет The New York Times, Трамп не терпит, чтобы его считали «неудачником», проигрывающей стороной в противостоянии с его главным демократическим оппонентом бывшем вице-президентом Джо Байденом. И хотя советники полагают, что «вкус к битве» вернётся к Трампу ближе к осени, пока действующий глава Белого дома ведёт себя так, будто его загнали в угол.

Такое саморазрушительное поведение заставляет многих советников задаваться вопросом: а хочет ли вообще президент оставаться на второй срок.

В то время как Трамп был явно воодушевлён возможностью вернуться к своим традиционным встречам с избирателями, он демонстрирует куда меньше энтузиазма по поводу перспективы управлять страной и дальше. Источники из окружения утверждают, что Трамп уже установил нескольких «злодеев», коорых при случае можно обвинить в поражении. Среди них — конечно, демократы и Китай с коронавирусом.

Вместо того чтобы сосредоточиться на планах и целях на следующие четыре года на посту главы Белого дома, как рассказывают источники, общавшиеся с самим лидером, Трамп «упивается жалостью к себе» и возмущением относительно того, что о нём говорят в новостях с начала пандемии. Он даже якобы пожаловался советникам, что, не может добиться «хороших» репортажей от прессы, что бы ни делал. При этом возражения о том, что президент сделал недостаточно, чтобы решить межрасовый кризис, вызванный смертью Джорджа Флойда от рук полицейских, Трамп принимать не хочет.

Также лидера выводят из себя постоянные утечки информации из Белого дома. На упомянутой встрече он потребовал, чтобы те, кто слил журналистам информацию о его пребывании в бункере во время протестов, были найдены и наказаны.

The New York Times на условиях анонимности пообщался с более чем десятком людей, которые регулярно взаимодействуют с Трампом, включая советников, друзей и партнёров. Они признают, что импульсивное и резкое поведение всегда было одной из главных угроз для президентства действующего лидера, но в последнее время он превосходит самого себя и не хочет ничего с этим делать. В большинстве своём собеседники заверили издание, что хотят переизбрания Трампа, но признали, что их пугают перемены в настроении президента, произошедшие в ходе последних кризисов.

Как подчёркивает член палаты представителей США, республиканец Питер Кинг, происходящее — «неизведанная территория» для Трампа. С расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера и «российским делом» было проще — с подобным президент сталкивалсяы на протяжении всей своей карьеры. Но сейчас всё иначе.

По мнению окружения Трампа, в случае с «российским делом» и импичментом было ясно видно, что президент хочет бороться и делает это достаточно эффективно. Но против таких «незримых врагов», как коронавирус, вспышки гнева и самолюбования не работают. Точно так же, как не работают они и в отношении протестного движения, вникать в претензии которого лидер не выразил ни малейшего желания.

«Он как современный Линдон Джонсон: когда всё пошло не так и ни один из его талантов не был применим для того, чтобы что-то исправить», — прокомментировал экс-директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. На его взгляд, Трампу его президентская работа не нравится.

Издание обращает внимание: лидер и сам всё чаще делает заявления, свидетельствующие о том, что мысли его направлены на жизнь вне Белого дома. Так, во время одного из своих недавних выступлений Трамп отметил рост популярности «домов на колёсах» и добавил: «Может, и мне нужно такой себе купить, буду по городу ездить. Может, вместе с первой леди отправимся на нашем трейлере обратно в Нью-Йорк».

Представители окружения президента рассказывают, что Трамп явно не в восторге от перспективы провести президентство, пытаясь вытащить страну из рецессии. «Для Трампа торжество от победы на выборах редко может сравниться с трудными обязанностями, которые ложатся на плечи вместе с постом, отметили действующие и бывшие советники». Действительно, большинство президентов не понимают, как, на самом деле, тяжела эта работа, пока не начнут ею непосредственно заниматься. Для Трампа, человека, ранее не занимавшегося политикой, несоответствие ожиданиям, должно быть, было куда сильнее.

Как вспоминает бывший советник Сэм Нанберг, в ходе подготовки к избирательной кампании Трамп вникал в каждую мелочь — он действительно хотел победить, однако о том, что делать уже на посту президента, речи никогда не шло. На сегодня лидер тоже до сих пор не представил избирателям свою программу на второй срок.

В настоящий момент, по наблюдениям советников и сотрудников администрации, Трамп чувствует себя одиноко, а боевой настрой в Белом доме при действующем лидере никогда не был ниже. В недавнем интервью Fox News президент сам, кажется, признал сложившуюся реальность, что для него редкость: «Если я не выиграю, так не выиграю. Просто займусь чем-нибудь ещё. Но думаю, это будет печальное событие для нашей страны».