 

Мнение: Путин объяснит свою незаменимость?

18.06.2020, 17:42, Разное

Путин готовит обращение к народу. Решил  лично разъяснить смысл поправок в Конституцию по телевизору.

Неужели расскажет и о том, почему не наложил вето на поправку об обнулении своих сроков?

Честно признается, что оскудела Россия на управленческие таланты,  перевелись на Руси люди, которым можно доверить страну? Вот он и вынужден, как раб на галерах, грести и грести? Вот он и стал незаменимым?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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