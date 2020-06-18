Мнение: Путин объяснит свою незаменимость?

18.06.2020, 17:42, Разное

Путин готовит обращение к народу. Решил лично разъяснить смысл поправок в Конституцию по телевизору.

Неужели расскажет и о том, почему не наложил вето на поправку об обнулении своих сроков?

Честно признается, что оскудела Россия на управленческие таланты, перевелись на Руси люди, которым можно доверить страну? Вот он и вынужден, как раб на галерах, грести и грести? Вот он и стал незаменимым?

Фотография отсюда