Мнение: Спутниковые снимки авиабазы Аль-Джуфра

18.06.2020, 17:40, Разное

Африканское командование армии США опубликовали спутниковые снимки авиабазы Аль-Джуфра, откуда действуют истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 поддерживающие войска Хафтара в районе Сирта.

Данные машины уже доставили неприятности ПНС Ливии и Турции, фактически помешав попыткам захватить Сирт наскоком и вынудив Турцию перейти к более основательной подготовке к операции по овладению Сиртом.

Генерал люфтваффе Геринг заявил https://www.africom.mil/pressrelease/32941/new-evidence-of-russian-aircraft-active-in-li, что Россия проводит опасную политику в Ливии и пытается подкопаться под Южный фланг НАТО.

Под Сиртом пока без существенных изменений.

С помощью активного применения авиации и артиллерии войска Хафтара оттеснили войска ПНС Ливии и Турции от Сирта, но те в свою очередь продолжают накапливать силы для перехода в решительное наступление для овладения Сиртом. Есть сообщения, что в силу проблем Турции с современными системами ПВО, Катар поставит/поставил в Ливию комплект ЗРК "Пэтриот" (фото или видео этих комплексов в Ливии пока нет).

Ниже, площадка для выгрузки грузов в аэропорту Мисураты, куда прилетают турецкие военно-транспортные самолеты выгружающие технику, боеприпасы, различную амуницию.

Очевидно, что сейчас идет этап накопления ресурсов для наступления. Если на дипломатическом уровне Турция не сможет добиться сдачи Хафтаром Сирта, то через некоторое время мы увидим основательную попытку реализовать потенциал интенсивных военных поставок.

Стоит также отметить, что Франция обвинила Турцию в агрессии в Ливии. Так как Франция фактически является участником коалции поддержки Хафтара (как и Греция), то консолидированной позиции НАТО по этой войне ожидать не приходится.

Эту тему затрону в отдельном материале. Пока лишь отмечу, что де-факто с каждой из сторон ливийской войны участвует как минимум по 2 страны НАТО. За ПНС Ливии играют Турция и Италия. За Хафтара – Франция и Греция. Для полного счастья не хватает полноценных боевых действий между ними.