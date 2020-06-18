Володин: России повезло, что у нее есть сильный Путин

18.06.2020, 17:37, Разное

На фундамент, заложенный Владимиром Путиным, будет опираться следующий президент, подчеркнул спикер. “Это значит, что после Путина будет Путин, будет продолжатель всего того, что он сейчас сделал и создал”, – пояснил спикер.

Поправки к Конституции, предложенные главой государства, дают дополнительные функции парламенту – фактически это передача части полномочий гражданам, пояснил Володин. Это полностью соответствует запросу общества, уверен спикер.

Россия, по его словам, может быть только сильной. Заложенная Владимиром Путиным система делает нашу страну сильнее с каждым годом, указал председатель нижней палаты. “Поэтому когда мы говорим о президенте, вот весь мир понимает: России повезло, у нее есть сильный Путин”, – сказал Володин в интерью “Газете.ру”.

Вопрос Конституции спикер Госдумы назвал судьбоносным. Это новый этап развития страны, поправки к основному закону закладывают стандарты на будущее, подчеркнул он.