Доктор Мясников рассказал о признаках плохого врача

18.06.2020, 17:37, Разное

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько рекомендаций по распознаванию плохих врачей. По мнению Мясникова, неумелого специалиста выдает выписываемая им терапия.

Доктор отметил, что хороший медик не станет прописывать пациенту антибиотики, если его температура ниже 38 градусов, но при этом он ощущает ломоту в теле. Также не стоит доверять врачу, который выписывает антибиотик вместе с противогрибковым препаратом или назначает внутримышечные инъекции при гипертонии.