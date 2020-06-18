 

США обнародовали новые свидетельства военной активности РФ в Ливии

18.06.2020, 17:35, Новости дня

Российские самолеты, переброшенные в Ливию в конце мая, активно используются в этой стране, заявило Африканское командование Вооруженных сил США.

Как отмечается в распространенном в четверг заявлении, эти самолеты используются для оказания поддержки частным военным компаниям, поддерживаемым властями России.

В документе поясняется, что Африканское командование располагает фотоснимками российского самолета, вылетающего из города Эль-Джуфра, а также фотографией самолета МиГ-29, действовавшего в окрестностях города Сирт.

«Продолжающееся вмешательство России в Ливии способствует росту насилия и отдаляет политическое решение, – подчеркивает бригадный генерал Брэдфорд Геринг. – Россия по-прежнему стремится стратегически закрепиться у южного фланга НАТО, причем за счет жизней ни в чем не повинных ливийцев».

В конце мая Африканское командование сообщило, что, по меньшей мере, 14 самолетов МиГ-29 и несколько самолетов Су-24 были переброшены из России в Сирию, где с них были удалены российские опознавательные знаки.

Позднее эти самолеты были направлены в Ливию в нарушение эмбарго, введенного ООН.

«Вызывает беспокойство то обстоятельство, что этими российскими самолетами управляют не имеющие опыта наемники, не соблюдающие международных норм, а именно – они не связаны традиционными законами, (действующими во время) международных конфликтов», – отметил Брэдфорд Геринг.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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