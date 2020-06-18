Третья не лишняя: какую роль сыграет Кара Делевинь в судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд и при чем тут Илон Маск

18.06.2020, 17:30, Разное

За судебным разбирательством между Джонни Деппом и Эмбер Херд уже второй год с интересом следит вся международная пресса. Сначала мнение общественности было на стороне актрисы, обвинившей Деппа в домашнем насилии, затем – с появлением новых деталей поведения Эмбер и ее не всегда надежных доказательств – маятник сочувствия качнулся в сторону Деппа. Теперь же в этом процессе процессов появилось еще одно действующее лицо: модель Кара Делевинь и близкая подруга Эмбер. Причем настолько близкая, что она вместе с актрисой встречалась с Илоном Маском (с которым Эмбер какое-то время была в отношениях после расставания с Деппом, а по некоторым данным, даже изменяла Деппу с Илоном еще до расставания). А если точнее – Кара, Эмбер и Илон практиковали секс втроем.

Эмбер Херд и Илон Маск

Сенсационное заявление о таких деталях романа Маска и Херд несколько часов назад опубликовало британское издание Daily Mail, по сообщениям которого Кару Делевинь могут даже вызвать на допрос и попросить дать характеристику Эмбер Херд. Предполагаемый “тройственный союз” случился между Херд, Делевинь и Маском в конце 2016 года, вскоре после расставания актрисы с Деппом. При этом встречались все трое именно в пентхаусе Джонни, о чем сообщил изданию консьерж здания, где были расположены эти апартаменты.

Они постоянно ездили туда и сюда на лифте. Один раз даже не могли понять, как правильно нажать на кнопку, и потому решили пойти по лестнице,

– рассказала женщина.

Свои комментарии по этому поводу также дал бывший муж близкой подруги Эмбер Ракель Пеннингтон – Джош Дрю. На вопрос следствия (а в распоряжени DailyMail оказались и видео с допросов молодого человека), знал ли он о романе между Эмбер, Карой и Илоном, он отвечает утвердительно и говорит, что обо всем этом ему рассказала жена. Также он уточняет, что эти отношения происходили в тот период, когда отношения между Деппом и Херд еще не завершились.

Я не могу назвать конкретную дату, но это точно было тогда. И я так понял, что у них был роман на троих,

– говорит Дрю.

Кара Делевинь и Эмбер Херд

В распоряжении адвокатов Деппа (и британского таблоида соответственно) якобы есть и запись с видеокамеры в лифте, который вел к пентхаусу Деппа. В ролике видно женщину, подозрительно похожую на Кару. Анонимный доброжелатель также сообщил изданию, что вскоре модель могут привлечь к даче показаний – причем как со стороны Деппа, так и со стороны Херд.

Ее определенно могут допросить. На данный момент в этом деле может произойти все что угодно,

– сообщил аноним. Пожалуй, именно в правдивости данной реплики не стоит сомневаться. Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп уже давно развелись, а встречаться в суде чуть ли не ежемесячно им приходится уже по делу о клевете, инициированном Деппом в марте прошлого года. Предмет споров в том числе – фотографии Херд с синяками на лице. Актер уверен, что снимки сфабрикованы. Если его адвокаты это докажут, то Эмбер грозит тюремный срок. Первый же конфликт между актерами начался вскоре после их развода в 2016 году, когда последняя обвинила актера в применении к ней физической силы и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы, а Джонни долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на нее в суд. За клевету, порочащую свое имя, он потребовал 50 миллионов долларов.

Джонни Депп выходит из здания суда, Лондон, 26 февраля 2020 года

Судебное разбирательство в самом разгаре, а не так давно достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых выяснилось, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни. 23 марта началось финальное судебное разбирательство, которое должно было поставить точку в отношениях этой пары, но так и не смогло. Незадолго до него в поддержку актера также высказались его бывшая супруга Ванесса Паради, его коллеги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.