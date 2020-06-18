 

Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Сеченовском университете

18.06.2020, 17:30, Новости дня

В госуниверситете имени Сеченова начались клинические испытания вакцины от коронавируса, ее ввели первым 18 добровольцам, сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«В Сеченовском университете Минздрава РФ стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции. В нем принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата. Вакцинирование остальных 20 человек запланировано на следующей неделе», – цитирует Тарасова ТАСС.

Те самые добровольцы, которые испытывают на себе вакцину против коронавируса pic.twitter.com/mvXcWte4sN

— НТВ (@ntvru) June 18, 2020

Ранее в четверг сообщалось, что опытную вакцину против нового коронавируса ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

В минувшую субботу вице-премьер Татьяна Голикова называла плановые сроки регистрации первых вакцин от коронавируса в России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / “Барселона” начала продажу защитных масок с клубной символикой

13.06 / В Сиэтле прошла молчаливая акция протеста

11.06 / Степанов о новых случаях COVID-19: Такого антирекорда у нас еще не было

10.06 / Путин согласился отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от коронавируса

15.05 / Фантазии и блеф младенца на грани краха: Трамп снова портит отношения с Китаем

04.05 / Промышленные заказы в США показали рекордное снижение в марте

16.05 / В условиях карантина: традиционный VK fest начался в интернете

12.04 / Сила рук определяет риск развития сахарного диабета

25.04 / Кокорин выразил желание продолжить карьеру в “Роме”

15.05 / Росавиация предложила не пускать в самолёты пассажиров с температурой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска