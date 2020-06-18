 

Дуда собрался обсудить с Трампом ядерную энергетику Польши

18.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент Польши Анджей Дуда собрался обсудить в ходе предстоящих переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом развитие польской ядерной энергетики.

«Мы точно будем говорить о сотрудничестве между фирмами и властями Польши и США в области конвенциональной ядерной энергетики и ее использования. Это точно будет одной из тем переговоров», – цитирует Дуду ТАСС.

Президент назвал «важным знаком» то, что он станет первым гостем в Белом доме после введенных ограничений по коронавирусу.

«После долгого периода отсутствия непосредственной активности в области международной политики, когда никто из нас не путешествовал, не было непосредственных встреч, первое приглашение, которое направил президент США, – это приглашение для Польши, которую представляет ее президент», – сказал Дуда.

Он уточнил, что его пригласили посетить американскую столицу обсудить и другие темы, среди которых – вопросы военного сотрудничества, в рамках НАТО, торговля и инвестиции.

В конце сентября президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в Нью-Йорке подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, подтвердив рост численности американских войск на польской территории на 1 тыс. человек (сейчас в Польше 4,5 тыс. военных США).



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