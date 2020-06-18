 

Очевидцы описали детали стрельбы на севере Москвы

18.06.2020, 17:30, Новости дня

Очевидцы стрельбы в квартире на севере Москвы, в результате которой, по уточненным данным, погибли трое взрослых и ребенок, рассказали, что слышали минимум шесть выстрелов.

Стрельба произошла на улице Приорова (район Коптево). Мужчина застрелил двух женщин, ребенка, а затем, по предварительным данным, убил себя.

«Шесть-семь выстрелов было. (…) Там четыре трупа, он убил троих и себя», – рассказали очевидцы РИА «Новости».

Они уточнили, что тела до сих пор находятся в квартире, на месте работают криминалисты.

По словам источника в правоохранительных органах, мужчина, устроивший стрельбу, имел зарегистрированный карабин и пистолет.

«У него имелись охотничий гладкоствольный карабин «Сайга-12-1» и пистолет «МР-80-13Т», – сказал он. Лицензию на оружие мужчина получил в этом году: в апреле (на пистолет) и в марте (на карабин).

Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование происшествия, также ведомство проверит, как устроивший стрельбу мужчина получил оружие.

«Прокуратура города Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, мужчина открыл стрельбу в квартире на севере Москвы, ранее сообщалось, что в числе погибших есть женщина и двое детей. Позже появилась информация о двух погибших женщинах, мужчине и одном ребенке, эти данные подтвердила прокуратура.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Нефть падает. Июньские фьючерсы Brent торговали дешевле $18 за баррель, WTI стоила меньше $8

18.12 / Минздрав: В новогоднюю ночь лучше пить белое сухое вино

03.05 / Уткин обидел жителей Волгограда

11.04 / Гол россиянина Архипова помог “Гордее” обыграть “Динамо” в чемпионате Белоруссии

18.05 / “Суд” в оккупированном Донецке на 13 лет осудил врача-невропатолога за “шпионаж в пользу Украины”

14.04 / Цена нефти марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

18.06 / В России резко вырос спрос на загородную недвижимость

28.05 / В Перми отменили приговор общественнику, разместившему в интернете материал о нацистах из “Азова”

29.05 / Экономика: Российская экономика оказалась прочнее западной

18.06 / От коронавируса за сутки в Подмосковье вылечились более 1 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска