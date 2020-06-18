Мнение: Море волнуется – раз…

18.06.2020, 17:30, Разное

Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно". Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Стоит отметить, что заявление Поповой выглядит явно поспешным, так как вопросы, причем неотвеченные, остаются и по "первой" волне.

То, что никакой эпидемии в стране не было, скрывать весьма сложно. Эпидемия – это не болезнь. Эпидемия – это превышение эпидемического порога заболеваемости. Статистическая функция. И ни в одном регионе страны, включая и Москву, ни в одну неделю превышения порога не наблюдалось. Скажем, в той же Москве за все время "эпидемии" зарегистрировано 210 тысяч носителей вируса. На пике заболеваемости регистрировалось порядка 10 тысяч человек в сутки – то есть, 70 тысяч человек в неделю. При том, что в "обычную" сезонную эпидемию гриппа ежедневно регистрируется под сотню тысяч заболевших в сутки(!) Ни о каком превышении и даже достижении эпидемического порога в нынешнюю "эпидемию" речи не шло ни разу.

Поэтому, кстати, Попова старательно избегает определения "эпидемия", а вместо нее введено в оборот непонятное "первая волна", "вторая волна". Логика очевидна – вопиющий непрофессионализм для политика вроде Собянина или Путина – дело нормальное. Это, скорее, их визитная карточка. Но Попова – специалист и понимает смысл употребляемых терминов. И отдает себе отчет в том, что профессиональное сообщество тоже понимает, о чем речь. Поэтому и возникают "волны", "пики", "плато" и прочие изобретения канцелярского волапюка.

Однако в данном случае Попова – не врач-эпидемиолог, а чиновник. Ее задача – прикрыть политическое решение руководства. Если эпидемии нет, но она нужна – значит, будут "волны".