 

Глава Роспотребнадзора заявила о риске новой вспышки коронавируса

18.06.2020, 17:23, Разное

Главный санитарный врач отметила, что респираторные заболевания, как правило, поражают людей в осенне-зимний период. Летом же риски подхватить инфекцию минимальны.

По словам Анны Поповой, в последние недели наблюдается снижение ежедневного прирост зараженных COVID-19 в России. Хорошие результаты в борьбе с распространением инфекции показывает Московский регион.

В эфире телеканала “Россия 24” глава Роспотребнадзора также рассказала об открытии границ. Международное авиасообщение будут восстанавливать аккуратно и постепенно, с оглядкой на опыт европейских государств, передает агентство “Интерфакс”.

По состоянию на 18 июня в стране зарегистрирован 561 091 случай заболевания коронавирусом. При этом только половина из них являются активными. Жертвами инфекции стали 7 660 граждан.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

Ранее Анна Попова сообщила, что масочный режим продлится в стране еще на месяц или два. Глава ведомства также напомнила, что гражданам нужно поддерживать чистоту помещений, обеззараживать посуду и регулярно мыть руки.



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