 

Ученые описали город, в котором больше шансов дожить до 100 лет

18.06.2020, 17:20, Разное


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Ученые узнали, какие факторы помогают людям прожить больше 100 лет. Большое значение имеет то, где живет человек, показало исследование, которое опубликовано в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Авторы научной работы проанализировали данные о 154 тысячах человек, которые умерли в американском штате Вашингтон с 2011 по 2015 год в возрасте не младше 75 лет. Информация об участниках исследования включала в себя пол, возраст, уровень образования, супружеский статус и место жительства.

Оказалось, что вероятность дожить до 100 лет была наибольшей у людей, которые проживали в общинах, хорошо приспособленных для хождения пешком, и в которых представлены люди всех возрастов.

При более глубоком анализе ученые обнаружили, что социально-экономический статус тоже играет роль: кластеры с большим числом долгожителей располагались преимущественно в городах с хорошим уровнем достатка.

Ранее было известно, что наследственные факторы могут объяснить возможность жизни до 100 лет примерно на 20-35%, указывают авторы исследования. В остальном способность долгожительства определяют факторы образа жизни и внешней среды.

Ученые считают, что хорошая приспособленность города для пеших прогулок делает более доступными физические упражнения, помогает пожилым людям делать покупки и добираться до врача. То есть, проживание в условиях, которые способствуют здоровому старению, увеличивает шанс на долгожительство.



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