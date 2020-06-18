Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

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18.06.2020, 17:16, Новости дня

Латинская Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса, там зафиксировано уже более 4 млн подтвержденных случаев заболевания, сообщили СМИ.

По информации Би-Би-Си, наиболее сложная ситуация наблюдается в Бразилии, Перу и Чили, передает «Интерфакс».

Так, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии уже 955 тыс. жителей заражены коронавирусом, более 45 тысяч погибли.

В Перу зафиксировано 240 тыс. случаев коронавируса. Суточный прирост составляет около 3700 случаев, что в два раза меньше майских пиковых значений.

Страна обогнала Италию, которая считалась эпицентром COVID-19 в Европе.

При этом эксперты в сфере здравоохранения полагают, что настоящие цифры гораздо выше.

Ранее эксперты Института систем измерений и анализа при университете штата Вашингтон сообщили, что к октябрю число жертв коронавируса в США может превысить 200 тыс. человек. 



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