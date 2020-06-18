Пенсионерка после травмы в лифте отсудила почти 600 тыс. рублей

18.06.2020, 17:16, Новости дня

В Астрахани пенсионерка отсудила у директора компании по обслуживанию лифтов 587 тыс. рублей за то, что неисправные дверцы лифта несвоевременно захлопнулись, что привело к травме, сообщила региональная прокуратура.

После инцидента у пенсионерки выявили перелом шейки бедра, сейчас при ходьбе она вынуждена пользоваться специальными приспособлениями, передает «Интерфакс».

Как уточнили в Советском районном суде, перелом был оценен как тяжкий вред здоровью, и суд взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда и затраты на лечение.

Напомним, в конце мая грузовой лифт, в кабине которого находились двое рабочих, сорвался с высоты второго этажа в одном из торговых центров города Благовещенска и упал.