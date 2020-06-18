Порошенко заплакал перед заседанием суда

18.06.2020, 17:16, Новости дня

Экс-президент Украины Петр Порошенко заплакал, упомянув своего недавно умершего отца, во время выступления на митинге возле здания суда в Киеве, где ему будут избирать меру пресечения.

Алексей Порошенко скончался 16 июня. По данным СМИ, смерть наступила в результате инсульта. Генпрокуратура Украины направила в суд ходатайство о переносе заседания суда из-за того, что Порошенко не сможет туда явиться из-за похорон отца, передает РИА «Новости».

Однако, по данным ряда СМИ, Порошенко все же пришлось перенести похороны отца из-за судебного заседания.

«Я не сплю днями и ночами. Но не потому, что я их боюсь. (…) Я провел всю ночь возле гроба своего отца», – сказал Порошенко.

После окончания выступления, Порошенко зашел в здание суда.

Как стало известно, заседание Печорского райсуда Киева, на котором планировалось избрать меру пресечения Порошенко, отложили до 1 июля.

Напомним, 10 июня следователи вручили Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по делу о предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. После этого генпрокуратура Украины потребовала ареста Порошенко.

Позже экс-президент Украины заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с предоставлением томоса об автокефалии «Православной церкви Украины».