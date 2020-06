Американский десантный корабль входит в Черное море

18.06.2020, 17:11, Новости дня

Десантный корабль-док Военно-морского флота США USS Oak Hill начал переход в Черное море. Он должен присоединиться к эсминцу USS Porter.

BREAKING: #USSOakHill begins its transit to the #BlackSea. Oak Hill will be the 4th @USNavy warship to enter the Black Sea and will join #USSPorter in a combined patrol!#USNavy routinely operates in the Black Sea with our @NATO allies & partners 🇹🇷🇧🇬🇷🇴🇺🇦🇬🇪!#OpenForBusiness pic.twitter.com/IrHatHrert

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) June 18, 2020

Напомним, американские моряки планируют провести учения с коллегами из Турции, Румынии, Болгарии, Украины и Грузии. Военные США утверждают, что их визит в Черное море повысит безопасность в регионе и расширит сотрудничество с партнерами.

17 июня в Черное море вошел эсминец USS Porter.

Десантный корабль-док USS Oak Hill предназначен для перевозки и высадки подразделений морской пехоты на двух амфибийных судах на воздушной подушке. Всего на борту могут размещаться до 400 бойцов.