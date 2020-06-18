 

Экс-форвард “Ванкувера” Голдобин официально стал игроком ЦСКА

18.06.2020, 17:11, Новости дня

Бывший нападающий "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин подписал контракт с московским ЦСКА. Срок соглашения с хоккеистом рассчитан на два года. Об этом сообщил официальный сайт армейского клуба.

"24-летний нападающий и армейцы заключили односторонний контракт, рассчитанный на два года", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Голдобин выступал за "Кэнакс" с 2017 года. В прошлом сезоне он был выставлен "Ванкувером" на драфт отказов, проведя лишь одну встречу в регулярном чемпионате-2019/20.



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