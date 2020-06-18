СМИ назвали победителя конкурса на должность главы правления “Ощадбанка”

18.06.2020, 17:10, Новости дня

В конкурсе на главу правления “Ощадбанка” победил Сергей Наумов, который сейчас возглавляет “Пиреус Банк”, сообщило 18 июня издание FinClub со ссылкой на источники в банковской сфере.

17 июня члены наблюдательного совета банка заслушали трех кандидатов на пост главы правления и провели голосование.

Собеседник FinClub в Министерстве финансов рассказал, что голосование проходило в два этапа. На первом этапа члены наблюдательного совета могли отдавать каждому кандидату по два голоса, на втором – по одному. Больше всего голосов в первом круге голосования – восемь – получил заместитель главы “Ощадбанка” Антон Тютюн, за Наумова проголосовало пять членов наблюдательного совета, за директора департамента структурированного торгового финансирования “Укргазбанка” Геннадия Хелемского – три. Таким образом, Хелемский выбыл в первом туре. Во втором Наумов получил пять голосов, а Тютюн – три.

“Они все перессорились несколько раз. Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, а также постороннего влияния. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до всего 47 тыс. грн”, – рассказал источник издания о голосовании наблюдательного совета.

По данным FinClub, перед голосованием пять независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением отдать голоса Хелемскому за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности “Ощадбанка”.

24 июня наблюдательный совет “Ощадбанка” должен рассмотреть отставку главы правления Андрея Пышного и назначение на эту должность Наумова. Затем это решение должен утвердить Национальный банк Украины.

“Ощадбанк” был основан в 1991 году. С 2014 года его возглавляет Пышный.

В августе 2019 года наблюдательный совет “Ощадбанка” решил продлить контракт с Пышным на пять лет, что привело к конфликту с НБУ. Регулятор обвинил наблюдательный совет в нарушении требований закона “О банках и банковской деятельности”, поскольку Пышного перезначили без проведения конкурса, а позже не согласовал кандидатуры пяти членов набсовета.

В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления “Ощадбанка”, но его вскоре отменили “в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами” и объявили новый. Пышный побеждал в первом конкурсе, но отказался от участия во втором.