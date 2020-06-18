 

СМИ назвали победителя конкурса на должность главы правления “Ощадбанка”

18.06.2020, 17:10, Новости дня

В конкурсе на главу правления “Ощадбанка” победил Сергей Наумов, который сейчас возглавляет “Пиреус Банк”, сообщило 18 июня издание FinClub со ссылкой на источники в банковской сфере.

17 июня члены наблюдательного совета банка заслушали трех кандидатов на пост главы правления и провели голосование.

Собеседник FinClub в Министерстве финансов рассказал, что голосование проходило в два этапа. На первом этапа члены наблюдательного совета могли отдавать каждому кандидату по два голоса, на втором – по одному. Больше всего голосов в первом круге голосования – восемь – получил заместитель главы “Ощадбанка” Антон Тютюн, за Наумова проголосовало пять членов наблюдательного совета, за директора департамента структурированного торгового финансирования “Укргазбанка” Геннадия Хелемского – три. Таким образом, Хелемский выбыл в первом туре. Во втором Наумов получил пять голосов, а Тютюн – три.

“Они все перессорились несколько раз. Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, а также постороннего влияния. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до всего 47 тыс. грн”, – рассказал источник издания о голосовании наблюдательного совета.

По данным FinClub, перед голосованием пять независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением отдать голоса Хелемскому за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности “Ощадбанка”.

24 июня наблюдательный совет “Ощадбанка” должен рассмотреть отставку главы правления Андрея Пышного и назначение на эту должность Наумова. Затем это решение должен утвердить Национальный банк Украины.

“Ощадбанк” был основан в 1991 году. С 2014 года его возглавляет Пышный.

В августе 2019 года наблюдательный совет “Ощадбанка” решил продлить контракт с Пышным на пять лет, что привело к конфликту с НБУ. Регулятор обвинил наблюдательный совет в нарушении требований закона “О банках и банковской деятельности”, поскольку Пышного перезначили без проведения конкурса, а позже не согласовал кандидатуры пяти членов набсовета.

В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления “Ощадбанка”, но его вскоре отменили “в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами” и объявили новый. Пышный побеждал в первом конкурсе, но отказался от участия во втором.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Число вирус-положительных во Франции превысило 100 тыс. человек

20.04 / Цена нефти WTI к концу торгов рухнула на 300%

29.05 / ЕС выделил Украине кредит в 500 млн евро

02.06 / В Чувашии предотвращен теракт

03.05 / Татьяна Васильева рассказала о больницах, заполненных больными коронавирусом

21.04 / Дипломаты подтвердили нахождение россиян на атакованном пиратами судне в Гвинейском заливе

28.04 / “Полиция вызывающе превышала свои полномочия”. Уволенный заместитель Кличко утверждает, что не нападал на патрульных

24.04 / В Великобритании число умерших от коронавируса приблизилось к 20 тыс.

26.05 / Названа возможная причина обрушения балконов в доме в Петербурге

30.04 / В Красноярском крае на незаконном прииске изъяли 27 кг золота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска