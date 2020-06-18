За 10 лет количество беженцев в мире удвоилось – ООН

18.06.2020, 17:10, Новости дня

По итогам 2019 года количество временно перемещенных лиц в мире достигло исторического максимума – 79,5 млн человек. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По информации ООН, за последнее десятилетие число беженцев удвоилось (в 2010 году насчитывалось около 40,2 млн временно перемещенных лиц), в том числе потому, что им становится все сложнее возвращаться на родину или обустраивать жизнь в новой стране. Так, с 2010-го по 2019 годы в свои страны вернулись лишь 3,9 млн человек, тогда как в 2000–2009 годах домой вернулись около 10 млн беженцев, в 1990–1999-м – около 15 млн.

Как отметили в управлении верховного комиссара, больше всего людей покидает Демократическую Республику Конго, Буркина-Фасо, Сирию (на эту страну приходится 13,2 млн временно перемещенных лиц), Венесуэлу и Йемен.

В конце XX – начале XXI века количество беженцев в мире оставалось относительно стабильным и не превышало 40 млн человек, сказано в докладе.

Количество временно перемещенных лиц в мире в 2010–2019 годах. Инфографика: unhcr.org