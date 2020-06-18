 

В школах Ростовской области к 2025 году создадут более 75 тыс. мест

18.06.2020, 17:08, Новости дня

Власти Ростовской области рассчитывают создать 75 тыс. школьных мест к 2025 году за счет строительства новых и реконструкции действующих учреждений по национальному проекту «Образование», сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

«Более 75 тыс. новых школьных мест планируется создать в общеобразовательных организациях Дона к 2025 году. До конца 2024 года необходимо ввести в эксплуатацию 126 школ, в том числе путем строительства 57 школ, реконструкции 14 зданий, строительства зданий блоков 55 школ», – передает ТАСС сообщение правительства.

По словам первого заместителя губернатора области Игоря Гуськова, в соответствии с прогнозируемыми потребностями и современными условиями обучения в регионе с 2016 года реализуется программа по созданию новых школьных мест.

«В 2016 – 2019 годах уже создано около 8 тыс. новых школьных мест путем ввода в эксплуатацию пяти новых школ на 5 тыс. 40 мест», – отметил Гуськов.

Еще 501 школьное место было создано после реконструкции действующих школ, 2028 мест – после капремонта, 400 мест – с вводом модульного здания школы.

По данным управления информационной политики регионального правительства, в 2020 году завершена реконструкция средней школы № 72 в станице Кривянской Октябрьского района. На 95% готово здание новой школы на 1340 мест в городе Таганроге. К обучению в этих учреждениях приступят с началом первой четверти 2020 – 2021 учебного года.

Нацпроект «Образование» рассчитан на 2019 – 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.



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