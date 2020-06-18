 

Нафтогаз объяснил противодействие «Северному потоку – 2»

18.06.2020, 17:08, Новости дня

НАК «Нафтогаз Украины» продолжит противодействовать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2» ради сохранения транзита российского газа через украинскую территорию, сообщил глава компании Андрей Коболев.

«Наша команда прилагала и будет прилагать большие усилия для того, чтобы «Северный поток – 2» и санкции против него остановили этот проект. Мы считаем, что он против интересов как Украины, так и Европы», – передает слова Коболева ТАСС.

Во вторник руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Газпром начал демонтаж труб для транзита газа через украинскую территорию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что это означает.



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