 

Личное: Не трогайте нас, не трогайте! Хватит!

18.06.2020, 17:06, Разное

Некогда олимпийский чемпион, а теперь какая-то нюня на привязи у жены Евгений Плющенко завопил, чтобы его не трогали:

«Хочется не обращать. Хочется. Но не трогайте мою семью. Вы можете мне что-то написать, если вам надо, если прямо так чешется, горит. Напишите мне. Но не трогайте, не упоминайте моего сына и мою жену. Потому что семья для меня – это приоритет номер один. Это для меня все».


По морде дам, наверное! Фото: Соцсети

Не трогайте семью? Ну, хорошо — давайте попробуем. Нюня вопит, что его ребёнка все обижают, злые такие люди, а он этого терпеть не может.

И это выглядит даже нормальным — какой отец не защитит ребёнка?

Вот только беда — маленького Сашеньку никто не трогает. Никто, кроме его матери с попустительства родного отца.

«Порой не хочется обращать внимание. Но когда трогают мою семью, трогают моего любимого сына… Я готов встать за них, и не просто с какими-то словесными историями – я готов выйти в ринг с тем же Навальным».

Напомню, что написал Алёшка — дурачок местный — о селебристом ребёнке:

«Несчастный ребёнок, которому достались алчные бессовестные родители».


Телеграм-канал Лены Миро

Сначала семейка Рудковской-Плющенко топит за поправки, использует в рекламном ролике, вопреки закону о рекламе, ребёнка, а виноваты те, кто мальчишку жалеет.

Л-логика!

Не трогайте ребёнка, вопит нюня, но по факту Сашу трогают только его родители — нещадно эксплуатируют, лупят тоненьким ремешком, запирают в тёмном чулане. У мальчишки, вместо детства, одна сплошная «тренировка», в ходе которой малыш позорится на всю страну, участвуя в агитации за поправки.

Я понимаю, что после просмотра мерзотнейшего ролика вас может стошнить от отвращения, но представьте, каково будет посмотреть его самому мальчику, когда он вырастет?

К этому времени уже не будет нынешних деятелей эстрады — мы их спишем в утиль. Всего этого дерьма, которое льётся сегодня на нас, как из фекального насоса, давно не будет. Зато этот блевотный ролик останется — Интернет помнит всё.

Как отнесутся товарищи повзрослевшего Саши к этому? Его жена или муж, коллеги, соседи — как они брезгливо отвернутся от человека.

А теперь ответьте — нет, не мне! — туповатому Женьке Плющенко: кто трогает его ребёнка?

Кому на самом деле следует намылить рожу за то, что над пацаном форменным образом издеваются?

Источник: Лена Миро



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