Трое участников “Артподготовки” получили сроки до 13 лет за то, что якобы планировали поджечь сено на Манежной площади

18.06.2020, 17:00, Новости дня

Второй западный окружной военный суд 18 июня приговорил к длительным срокам заключения в колонии Андрея Толкачева, Юрия Корного и Андрея Кептю – членов запрещенного в России движения “Артподготовка”. Они проходили по так называемому “делу о поджоге сена” на Манежной площади в Москве.

Все трое признаны виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), а также в покушении на подготовку теракта (ч. 1 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ). Толкачеву, помимо двух вышеперечисленных статей, также было предъявлено обвинение в еще одном эпизоде подготовки к теракту (ч. 1 ст. 30 УК, п. “а” ч. 2 ст. 205 УК). Толкачев в итоге получил 13 лет в колонии строгого режима, Корный – 10 лет в колонии строгого режима, Кептя – 6 лет в колонии строгого режима.

После отбытия срока в колонии их также ждет ограничение свободы сроком от 1 до 1,5 года.

“Порядок, обжалование понятны, а вот суть приговора – нет, не понимаю, в чем меня обвинили и осудили”, – сказал после оглашения приговора Корный. Толкачев и Корный вину не признали, а Кептя признал в полном объеме и сотрудничал со следствием.

Дело “о поджоге сена” на московских активистов “Артподготовки” было заведено в 2017 году, когда начались преследования участников объединения по всей России. Российские спецслужбы тогда обратили внимание на посты лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева о “революции”, которая якобы должна была состояться 5 ноября 2017 года, и посчитали их призывами к организации терактов и беспорядков, а также к свержению режима Владимира Путина. В нескольких городах России в ноябре были задержаны более 500 человек, которые вышли на улицы 5 ноября. В их числе были случайные прохожие и школьники, которых приняли за членов “деструктивной организации”.

По версии следствия, 5 ноября в Москве сторонники Мальцева планировали поджечь декорации, которые остались на Манежной площади в центре Москвы после гастрономического фестиваля “Золотая осень”, а также мусор, сложенный рядом с Красной площадью. Затем они, по утверждению следствия, якобы планировали уничтожить несколько опор ЛЭП. Следствие утверждало, что все это члены “Артподготовки” собирались снимать на видео “с последующей демонстрацией в интернете и попыткой предъявления неправовых и незаконных требований к руководству РФ”.

Сено в итоге на Манежной так и не было подожжено, с опорами ЛЭП также ничего не случилось. Защита Толкачева ранее подчеркивала, что он вину в подготовке теракта не признает, и считает, что его задержали незаконно. Корному в СИЗО стало плохо: он страдал от защемления нерва в тазобедренного сустава, но жаловался, что в лечении администрация тюрьмы ему отказывает.

Всего, по данным ОВД-Инфо, по следам “революции” в 10 городах России возбудили дела в отношении как минимум 35 человек, в том числе по террористическим статьям. Движение “Артподготовка” осенью того же 2017 года в России признали экстремистским.

Мальцев в 2017 году в интервью Настоящему Времени говорил, что его “обвиняют в каком-то терроризме в связи с тем, что кто-то хотел поджечь на Манежной площади мусор”.

“Обычный мусор и сено – и это признали террористическим актом”, – подчеркнул он.

Сам Мальцев еще в июне 2017 года уехал из России. В России на него заведено уголовное дело по ч.1 ст. 280 УК РФ (“Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности”), его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

После его отъезда ФСБ пыталась связать с Мальцевым деятельность еще нескольких “экстремистских” сообществ, в частности “Протестной Москвы” и “Сети”, а также отдельных активистов.