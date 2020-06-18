Задержан Виктор Бабарико, претендент на пост президента Беларуси

18.06.2020, 17:00, Новости дня

Виктор Бабарико, потенциальный кандидат на пост президента Беларуси, задержан в связи с тем, что якобы являлся руководителем противоправной деятельности, сообщил Комитет Госконтроля Беларуси.

В эфире новостного выпуска на телеканале “Беларусь-1” глава КГК Иван Тертель сообщил, что Бабарико задержан в связи с тем, что, по словам Тертеля, являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, пишет TUT.BY.

Тертель заявил, что следователи работают “по ряду направлений”, в том числе – по “махинациям с векселями на сумму свыше 60 млн долларов”, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведена крупная сумма валюты. По словам главы КГК, установлены “отмывочные” схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры.

Утром 18 июня в доме Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, потенциального кандидата на пост президента Беларуси, прошли обыски. Накануне вечером счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован, а утром штаб сообщил, что “несколько сотрудников штаба” не выходят на связь – сам Виктор Бабарико и его сын Эдуард, который является начальником избирательного штаба.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Желающим участвовать в выборах нужно собрать 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидатов в президенты. Александр Лукашенко, комментируя длинные очереди людей, которые отдают свои подписи за оппозиционных кандидатов в президенты, заявил, что его конкуренты организовывают “малые и большие карусели”. Сбор подписей по выдвижению кандидатов в президенты завершается 19 июня. По сообщению штаба Бабарико, ему удалось собрать более 400 тысяч подписей в свою поддержку, и сегодня, 18 июня политик как раз намеревался сдать их в ЦИК. Однако он перестал выходить на связь, когда приехал в Центризбирком.