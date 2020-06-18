Россия пообещала отстаивать интересы православных церквей

18.06.2020, 16:53, Новости дня

Россия намерена всегда отстаивать интересы православных церквей, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с Патриархом Сербским Иринеем, прошедшей в резиденции главы Сербской православной церкви в Белграде.

«Россия всегда будет отстаивать интересы православных церквей, всегда будет выступать против попыток государственного вмешательства в их внутренние дела, будет действовать рука об руку с иерархами православных церквей в продвижении идеалов миротворчества для искоренения многочисленных конфликтов на нашем пространстве», – передает слова министра ТАСС.

«Мы всегда стараемся поддерживать священнослужителей православных церквей, чтобы нести спокойствие и мир, в том числе на Балканах. Сегодня на Балканах обстановка неспокойная, лучше она не становится. Отголоски кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке все громче звучат в Европе. Растет радикализм, который выражается в нападении на христиан, ситуация ухудшается агрессивным продвижением неолиберальных ценностей», – отметил глава МИД России.

«Все ответственные государства должны бороться за сохранение культуры, РФ и Сербия продолжат действовать в этом направлении с православными церквями – русской и сербской, которые веками не только хранили свои традиции, но и играли роль миротворцев», – подчеркнул Лавров.

Патриарх в ответ выразил благодарность российской стороне за защиту православия. «Спасибо, что нашли время нас посетить, для нас это большая честь, особенно для нашего государства, в смысле оживления наших исторических связей и отношений. Мы говорили о проблемах нашего народа и нашей церкви и рассчитываем на помощь во всех делах до конца, пока мы существуем. Я не могу не сказать, что мы ждем большую помощь в поиске решения и сохранения Косова и Метохии», – отметил Ириней.

По словам патриарха, в Сербии «с радостью ждут, когда страну посетит президент [России Владимир] Путин и патриарх Кирилл в октябре этого года».

Российского президента ожидают в Сербии на освящение храма святого Саввы в Белграде. По словам главы Сербии Александра Вучича, визит Путина даст дополнительный толчок двухсторонним связям.

«Полагаю, визит президента Путина будет означать дополнительный импульс не только нашим культурным и религиозным связям, но и дополнительно усилит позицию нашего народа, нашей страны и сербской церкви», – сказал президент.

После встречи с Лавровым Вучич заявил, что сербская православная церковь находится под угрозой и нуждается в помощи со стороны России.

«Для нас крайне важно позаботиться о Сербской православной церкви, чье сохранение находится под угрозой в регионе, и я попросил о поддержке у России», – передает слова сербского лидера РИА «Новости».

В мае полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия. Из-за задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. РПЦ призвала Черногорию освободить задержанных сербских священников.

Напомним, правящий в Черногории режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, а именно добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. В ходе протестов произошли столкновения между силовиками и демонстрантами.