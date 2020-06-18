 

Москвичей предупредили о грозе

18.06.2020, 16:53, Новости дня

В Московской области и столице в четверг ожидается гроза, жителям рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте и не укрываться под деревьями, информирует МЧС.

«В ближайшее время и до 21.00 18 июня местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

Кроме того, в МЧС рекомендовали не садиться на руль, так как «грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни дневная температура в центре Европейской РФ снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины нынешней недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири.



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