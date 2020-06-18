 

Ученые: Дефицит витамина D при COVID-19 практически всегда приводит к смерти

18.06.2020, 16:53, Разное

Ученые из Индонезии проанализировали статистику пациентов с коронавирусом, проходивших лечение в местных больницах. Практически все инфицированные, имеющие дефицит витамина D, не смогли преодолеть болезнь.
Эксперты изучили записи по 780 пациентам с подтвержденным COVID-19 и выяснили, что в 98,9% случаев заболевание у людей с нехваткой витамина D оканчивалось летальным исходом. У пациентов, не имеющих дефицита нутриента, показатель смертности составил 4,1%. Ученые подчеркивают, исследование носит наблюдательный характер, не определяющий причины и следствия. Они предполагают, люди с достаточным уровнем витамина имеют лучшее состояние здоровья. Исследования, проведенные ранее, также доказывают пользу витамина D при COVID-19. Так, исследователи из Anglia Ruskin University в Кембридже рассказали о максимальной смертности от коронавируса в странах Европы с низким уровнем нутриента. Он вырабатывается организмом под влиянием солнца, поэтому людям, проживающим на территориях с преимущественно облачной погодой, нужно восполнять его дефицит продуктами питания, а именно жирной рыбой и витаминными добавками.

Исследователи рекомендуют пожилым людям обратить особое внимание на уровень витамина D, поскольку с возрастом происходит уменьшение количества синтезированного организмом нутриента, даже при регулярном воздействии солнца.



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