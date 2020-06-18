Избрание меры пресечения Порошенко отложили

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18.06.2020, 16:53, Новости дня

Заседание Печорского райсуда Киева, на котором планировалось избрать меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, отложили до 1 июля, сообщил следственный судья Сергей Вовк.

«По делу относительно решения вопроса по ходатайству генпрокурора Венедиктовой о применении меры пресечения в виде личного обязательства отложить до 1 июля 2020 года, 14.00 (мск)», – цитирует судью РИА «Новости».

Защита опротестовала это решение. Адвокаты Порошенко заявили, что им необходимо время на ознакомление с новым ходатайством, и попросили рассмотреть его по сути в четверг.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова попросила суд избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста.

«Генеральный прокурор Украины просит применить к Порошенко (…) меру пресечения в виде личного обязательства в границах срока досудебного расследования, то есть до 10 июля 2020 года», – сказал представитель прокуратуры в суде.

Генпрокурор, по словам представителя, просила суд возложить на Порошенко обязанность приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.

Прокурор пояснил, что решение о мягкой мере пресечения связано с депутатскими обязанностями Порошенко и с тем, что он пообещал не скрываться от следствия и суда.

Партия Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что отец бывшего президента Алексей Порошенко умер. По данным СМИ, у него произошел инсульт.

10 июня следователи вручили экс-президенту письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по делу о предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. После этого генпрокуратура Украины потребовала ареста Порошенко.



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