 

В деле Ефремова предсказали неожиданный поворот

18.06.2020, 16:48, Новости дня

Друг семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил, что в деле может смениться потерпевший.

Супруга Захарова планирует прийти в Следственный комитет и утвердить себя потерпевшей, сказал собеседник «Московского комсомольца». Издание отмечает, что в деле «намечается новый поворот».

По словам друга семьи, женщину возмущает то, что ее жизнь начали обсуждать в прессе.

«Она же сама имеет отношение к органам, видит, что вокруг этой истории творится. Вряд ли ей нравится, что семье перемывают кости на телепрограммах», – отметил он.

На данный момент потерпевшим признан брат Захарова, но жена погибшего будет в приоритете, если обратится к следователям, сказал источник. Также он предположил, что женщина может сменить адвоката.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Через четверо суток актер выступил с обращением, попросив прощения у семьи погибшего. Адвокат Ефремова заявил о согласии семьи погибшего в ДТП принять деньги. При этом ранее адвокат родственников погибшего говорил об отказе семьи Захарова от материальной помощи со стороны Ефремова.



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