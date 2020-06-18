 

В Белоруссии объяснили задержание Бабарико

18.06.2020, 16:48, Новости дня

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления, информирует госконтроль.

Государственное телевидение Белоруссии сообщает, что всего по делу «Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек, многие дают показания против экс-главы банка Бабарико как организатора преступной схемы, передает РИА «Новости».

Ранее адвокаты Виктора Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований, онни дают показания по делу «Белгазпромбанка», в доме экс-главы «Белгазпромбанка» проходит обыск.

Комитет государственного контроля заявлял, что располагает доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников «Белгазпромбанка». Бабарико, который является претендентом на пост президента, считает, что ситуация носит политический характер.



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