Обращение Путина: когда президент выступит с речью про поправки в Конституцию

18.06.2020, 16:37, Разное

Тема обращения президента к россиянам

В 2020 году президент России Владимир Путин неоднократно выступал с обращением к россиянам. Чаще всего речь российского лидера затрагивала ситуацию в стране в связи с эпидемией коронавируса. Политик рассказывал о борьбе с болезнью на государственном уровне, а также о мерах по поддержке населения.

После того, как, по мнению многих экспертов, коронавирус в России оказался практически побежден, на первый план вышла другая тема для обсуждения. Речь идет о поправках в Конституцию. Именно это станет темой очередного обращения Владимира Путина к россиянам.

Россиянам предстоит проголосовать за или против внесения изменений к основной закон страны. Возможно, многие ждут речи президента России по этому поводу. Для них обращение Владимира Путина может сыграть решающую роль.

Дата нового обращения Владимира Путина

До сих пор нет официального подтверждения того, что президент России действительно выступит с обращением к гражданам по поводу поправок в Конституцию. Соответственно, не называется и точная дата подобного мероприятия.

Тем не менее, источники рассказывают, что Владимир Путин может выступить с речью в период между Парадом Победы в Москве (24 июня) и самим голосованием (1 июля). Некоторые называют и более конкретные даты – по их словам, выбирать приходится из 29 и 30 июня.

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⚡️Владимир Путин отдал приказ начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. ⠀ Мероприятие пройдет 24 июня. Также президент назвал новую дату марша Бессмертного полка. Шествие пройдет 26 июля. ⠀ #парад #москва #путин #бессмертныйполк ⠀ Фото: kremlin.ru

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Май 2020 в 5:32 PDT

Кроме того, как указывают некоторые источники, обращение Владимира Путина к россиянам может состояться уже после самого голосования по поправкам в Конституцию. Дескать, президент России поблагодарит граждан за участие в плебесците, Если результат покажет, что большинство проголосовали за внесение изменений в основной закон страны, то российский лидер поблагодарит людей за такую позицию.

Выступления российского лидера

Ожидается, что с речью по поводу внесения поправок в Конституцию Владимир Путин может выступить также в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию суверенитета России. В эфире эту ленту покажут 22 июня.

Поправки в Конституцию

Напомним, 1 июля в России состоится всеобщее голосование по поводу внесения изменений в основной закон страны. Планируется целый комплекс поправок, в числе которых принцип неотчуждаемости российских территорий, закрепление определения семьи как союза мужчины и женщины и другие.

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⚡️Названа дата голосования по поправкам к Конституции ⠀ Подходящим днем для голосования видится 1 июля. Можно считать это согласованной датой, если не будет создано помех для проведения Единого госэкзамена, подчеркнул Владимир Путин. ⠀ #путин #россия #москва #голосование ⠀ Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 7:12 PDT