Стало известно о состоянии заболевшей коронавирусом жены Зеленского

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18.06.2020, 16:32, Новости дня

Состояние жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, у которой выявили коронавирус, стабильное, она продолжает лечение в больнице, сам украинский лидер и дети здоровы, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

В сообщении пресс-службы в Facebook говорится, что Елена Зеленская «продолжает лечение в стационаре киевской больницы», в данный момент «течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести».

«Дыхательная недостаточность – ноль. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное. Жена президента проходит антибактериальную терапию», – отмечается в тексте.

Сам Владимир Зеленский и его дети здоровы, они будут сдавать очередные ПЦР-тесты в пятницу.

Напомним, о заболевании супруги Зеленского стало известно на минувшей неделе. Сама Елена Зеленская в Facebook назвала результаты теста «неожиданными», учитывая, что она и ее семья «продолжают следовать правилам – маски, перчатки, минимум контактов».



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