 

Названа причина появления бирюзового пятна на озере в Заполярье

18.06.2020, 16:32, Новости дня

Бирюзовое пятно могло появиться в акватории Умбозеро в Мурманской области из-за вымывания горных пород и их химических элементов в результате паводка, сообщил представитель экстренных служб региона.

В экстренных службах сообщили, что «предварительной причиной повышения содержания взвесей в воде установлено вымывание горных пород и их химических элементов в результате паводка», передает РИА «Новости».

К такому предварительному выводу пришли специалисты в ходе рабочего совещания с участием сотрудников Кольского научного центра Российской академии наук.

На данный момент уже отобрано 13 проб воды, шесть из них – на водохозяйственных системах Кировского филиала АО «Апатит» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», две – выше по течению реки Вуоннемйок, еще пять – из ближайших водных объектов.

В региональном МЧС уточнили, что обеспечение водой поселков вокруг Умбозера проводится из подземных источников, а ближайший водозабор находится более чем в 100 километрах от места загрязнения.

Накануне сообщалось, что пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности Умбозера, источник загрязнения – предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат», который является банкротом.

Сообщалось, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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