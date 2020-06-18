В Крыму призвали отнестись к санкциям философски

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18.06.2020, 16:30, Новости дня

Следует философски относиться к продлению западных санкций в отношении Крыма, сообщил глава общественной палаты полуострова Григорий Иоффе.

«Бывают ситуации, когда человек наговорит глупости и потом никак не может остановиться. Аналогичное происходит и с санкциями. Неужели не понятно, что эти санкции приносят больше вреда, чем пользы, самим европейским странам. Уже понятно, что санкции не приносят столь желаемого западными странами ущерба России, но они все не могут остановиться. Относиться к продлению санкций надо философски», – передает РИА «Новости» слова Иоффе.

Он отметил, что страны Евросоюза принимают решение по санкциям по отмашке Вашингтона.

«Понятно, что без отмашки США было бы странно рассчитывать на прекращение санкционной политики. Но США сейчас не до этого, учитывая нестабильную внутреннюю обстановку, а европейские исполнители и бюрократические структуры выступают в роли статистов и не способны брать ответственность за самостоятельно принимаемые решения», – подчеркнул Иоффе.

Ранее Евросоюз на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Санкции продлены до 23 июня 2021 года.



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