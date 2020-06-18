Собянин призвал москвичей избегать скопления людей

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18.06.2020, 16:30, Новости дня

После снятия ограничений по коронавирусу в Москве нельзя допускать массовые скопления людей, поскольку риск заболевания остается, сообщил глава города Сергей Собянин.

«Прошу вас убедительно: если вы видите, что там большая скученность, что там много посетителей, выберите другое время или выберите другое место. Не надо, что называется, бросаться во все тяжкие. Все равно риск заражения коронавирусом, он сохраняется, поэтому нужно беречь себя и стараться выбирать такие маршруты, которые не очень людные», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Собянин напомнил, что в городе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ЗАГСы работают в прежнем режиме.

Градоначальник отметил, что трафик в Москве составляет примерно 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Конечно, мы настолько озабочены вещами, связанным с коронавирусом, что, с одной стороны, радуемся, что происходит, с другой – остается чувство тревоги, как это повлияет на эпидемиологическую ситуацию», – отметил он.

Глава города напомнил, что в городе открыты большинство парков и скверов.

«Старались «Зарядье» не открывать, потому что это особенный парк. Вы знаете, какой популярностью он пользуется. Площадь этого парка очень маленькая, а количество людей, которые хотят туда попасть, большое. Мы боялись скученности посетителей и держали его до последнего. Но если ситуация будет нормальная, то, скорее всего, 23 числа мы примем решение и откроем «Зарядье», – отметил мэр.

Также Собянин заявлял, что в Москве 96% населения строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу.

В понедельник Собянин сообщил, что российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.



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