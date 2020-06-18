Пассажиры такси в Москве напали на девушку-водителя

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18.06.2020, 16:30, Новости дня

В ночь на 18 июня на Тагильской улице в Москве произошла драка между девушкой-водителем такси и пассажирами, мужчиной и женщиной.

Во время поездки между ними произошел конфликт, плавно переросший в драку. В итоге водитель получила ушибы мягких тканей лица, передает Рен ТВ.

Причины конфликта неизвестны.

Напомним, в конце апреля ряд СМИ сообщили о якобы избитой пассажирке, которая стала жертвой таксиста в Москве. Однако позже водитель выложил в Сеть запись с авторегистратора, после просмотра которой становится ясно, что зачинщицей конфликта была девушка.

Ранее в марте сообщалось о московском таксисте, который выкинул из машины пассажирку из-за спора о громкости музыки.



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