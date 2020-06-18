МИД ФРГ вызвал российского посла

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18.06.2020, 16:26, Новости дня

Посол РФ в Германии в четверг был вызван в германский МИД, сообщило российское информагентство РИА Новости со ссылкой на дипмиссию России в Берлине.

Ранее в четверг федеральные прокуроры Германии заявили, что ими собрано достаточно свидетельств для того, чтобы заподозрить гражданина России в убийстве бывшего чеченского полевого командира.

Судебные власти Германии констатируют, что убийство имело место прошлым летом в Берлине, и утверждают, что оно было совершено по распоряжению российских властей.

Напомним, что Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен. Российские власти ранее объявили Хангошвили в розыск по обвинению в терроризме. Подозреваемый в убийстве, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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