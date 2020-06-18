Актриса сериала “Великолепный век” Беррак Тюзюнатач рассталась с бойфрендом

18.06.2020, 16:25, Разное

Актриса Беррак Тюзюнатач, известная по роли Михрюннисы Султан в сериале “Великолепный век”, рассталась с возлюбленным. Отношения 35-летней турецкой звезды и 42-летнего бизнесмена Берка Суябатмаза длились около 8 месяцев, и актриса регулярно делилась с фолловерами совместными снимками с бойфрендом – но сейчас эти фото удалены.

Стоит отметить, что роман Тюзюната и Суябатмаза начинался с не самой позитивной ноты. На момент начала отношений с актрисой Берк был еще женат на телеведущей Бурджу Эсмерсой. Сначала им пришлось скрывать свою связь, но спустя время Суябатмаз бросил семью и развелся с супругой ради Тюзюнатач.

Беррак Тюзюнатач в сериале “Великолепный век”Как сообщает турецкое издание Sabah, ранее Тюзюнатач уже становилась причиной разводов. Так, в 2015 году она закрутила роман с актером Бирканом Сокуллу, который на тот момент был женат на актрисе Айтен Аслы Энвер. Тюзюнатач и Сокуллу встречались на протяжении нескольких лет, но до брака дело не дошло, хотя слухи об их помолвке ходили. С 2014 года Беррак встречалась с хирургом Маджитом Битаргилом, но в середине 2015 года пара распалась.

Беррак Тюзюнатач Беррак Тюзюнатач