 

Как принц Гарри и Елизавета II поссорились из-за Меган Маркл: что происходило накануне свадьбы любимого внука королевы

18.06.2020, 16:25, Разное

Вчера на телеканале BFMTV состоялась премьера документального фильма Harry et Meghan, les affranchis (“Гарри и Меган: Освобожденные”), в котором снялись различные эксперты, в том числе Анджела Левин. Она известна как королевский автор и биограф принца Гарри – он не раз давал ей интервью, в частности для книги Harry: Conversations with the Prince (“Гарри: Разговор с принцем”). В фильме Анджела рассказала, что творилось за закрытыми дверями Букингемского дворца в преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Принц Гарри и Меган Маркл

В сети до сих пор ходили разные сведения о том, подписал ли Гарри брачный контракт с Меган или все-таки нет. Как известно, состояние бывшего наследника британского престола оценивается примерно в 25 миллионов евро, в то время как состояние Меган составляет “всего” 5 миллионов евро. И теперь благодаря Анджеле стало известно, что Гарри наотрез отказался подписывать брачный договор со своей невестой, несмотря на требование королевы Елизаветы II. 

Королева хотела, чтобы Гарри и Меган подписали договор, согласно которому Меган в случае развода получит лишь определенную заранее сумму денег. Гарри был просто в бешенстве от такого требования. Он заявил Королеве, что собирается прожить с Меган всю жизнь, что он слепо доверяет ей и не будет подписывать ничего подобного. В его глазах это было бы оскорбительно для Меган. И у Меган было такое же желание, – рассказывает Анджела.

Также автор поведала, как Гарри обучал Меган королевскому протоколу.

Гарри рассказывал мне, что объяснял ей все очень и очень аккуратно, чтобы не шокировать ее, как в свое время Уильям поступил с Кейт. И это, конечно, заняло гораздо больше времени.

Анджела раскрыла и другую информацию: Меган заявила Гарри, что “не хочет идти на компромисс и подчиняться тому, что от нее требует королевская семья”. 

Отметим, что принц Гарри не единственный, кто в королевской семье отказался от брачного контракта. Не подписывали никаких соглашений ни принц Уильям перед свадьбой с Кейт Миддлтон, ни отец Гарри и Уильяма принц Чарльз, когда он женился на Камилле Паркер-Боулз.     



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