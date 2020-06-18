 

Силовики задержали главного соперника Лукашенко на президентских выборах

18.06.2020, 16:23, Разное

Задержание произошло утром, когда Виктор и его сын Эдуард сдавали подписи в ЦИК Белоруссии. Бывший банкир собрал 400 тысяч “автографов”, хотя для выдвижения кандидатом в президенты нужно не более 100 тысяч.

Республиканские спецслужбы не прокомментировали задержание Бабарико. Подконтрольное государству телевидение об инциденте с кандидатом не сообщает.

По данным опросов, Виктор Бабарико – самый популярный оппонент Александра Лукашенко. Ситуация обострилась после того, как республиканский Комитет госбезопасности возбудил уголовные дела в отношении бывших сотрудников Белгазпромбанка.

Ранее проблемы возникли у кандидата Светланы Тихановской. Она заявила об угрозах в свой адрес. Неизвестные потребовали прекратить участие в президентской гонке. “Передо мной стоит выбор – дети или дальнейшая борьба”, – сказала Тихановская в видеообращении к сторонникам.

Рейтинг Александра Лукашенко колеблется в пределах статистической погрешности, поэтому тот перешел к силовому варианту сохранения власти, считает белорусский политик Павел Каторжевский. По его мнению, глава государства может опереться только на силовиков.

Президентские выборы в Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Конкуренцию Александру Лукашенко намерены составить более десяти кандидатов, в том числе экс-банкир Виктор Бабарико, бывший посол в США Валерий Цепкало и жена популярного блогера Сергея Тихановского.



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