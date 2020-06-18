 

Собянин обсудил с главами регионов организацию безопасного отдыха на курортах

18.06.2020, 16:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с главами регионов организацию отдыха на российских курортах, а также возобновление оказания плановой медпомощи в перепрофилированных стационарах, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица, губернаторы субъектов федерации.

Отмечается, что присутствующие обсудили текущие темпы и прогнозы распространения коронавируса в отдельных регионах России, возобновление оказания плановой помощи в медучреждениях, которые ранее были перепрофилированны для лечения пациентов с COVID-19. 

Также на совещании поднимался вопрос создания резерва «коронавирусных» коек и организации безопасного приема отдыхающих в курортных регионах.

Напомним, с 15 июня в Крыму отменили режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан России. Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Климкин призвал к насилию в отношении Крыма

26.05 / Зеленский поддержал идею привлечения волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил

28.05 / Собянин: Помощь другим регионам с COVID-19 не скажется на безопасности в Москве

03.06 / Минздрав назвал первые симптомы коронавируса

15.04 / Сотни студентов-медиков в Москве добровольно согласились на работу с больными COVID-19

10.04 / В Кремле назвали сделку ОПЕК+ состоявшейся

23.04 / “Хлеба, может, и не будет, но зрелищ будет достаточно”. Соцсети обсуждают предложение Саакашвили стать вице-премьером в Кабмине

23.04 / Песков оценил «расследование» США о якобы связанных с Кремлем трейдерах

20.05 / Украина захотела получить от НАТО 200 млрд долларов

13.04 / Бывшую помощницу Байдена уволили после жалобы на домогательства политика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска