Нафтогаз заявил о возможности новых исков против Газпрома

18.06.2020, 16:16, Новости дня

НАК «Нафтогаз Украины» оценивает возможность подачи новых исков против Газпрома, сообщила советник главы правления украинской компании Елена Зеркаль.

«Говорить о том, что (новые судебные) процессы начаты – рано. Мы находимся на стадии оценки возможности начала этих судов», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что новые судебные разбирательства могут стать «очень дорогостоящими», и «никто не хочет терять деньги», пока не понимает, каким будет итог разбирательств.

«Мы не хотим дать Газпрому иметь какие-либо зацепки, которые позволят им избежать выполнять контрактные обязательства (по транзиту)», – добавила Зеркаль.

Она назвала среди задач Нафтогаза перенос точки продажи газа с западной на восточную границу Украины, чтобы Киев и европейские трейдеры могли покупать газ на границе Украины и России. Кроме того, украинская компания хочет, чтобы поставки российского газа осуществлялись и другими компаниями, а не только Газпромом.

7 апреля исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз намерен предъявить Газпрому новые претензии на сумму 17,3 млрд долларов.